In Salzburg ist die MFG 2.0 im Anmarsch

Vor knapp zwei Monaten hat es die Coronamaßnahmen-Protest-Partei MFG auch in Salzburg zerbröselt. Nach dem Ende der Covid-Einschränkungen konnte man sich auf keinen neuen Weg einigen. Mitgründer und Salzburg-Chef Gerhard Pöttler schmiss nach internen Querelen und Intrigen hin. In seiner ersten Enttäuschung schloss er gegenüber der „Krone“ ein politisches Comeback aus. Dieser Vorsatz dürfte aber nicht lange gehalten haben. Denn derzeit arbeiten einige ehemalige MFGler im Hintergrund scheinbar an einer neuen Bewegung. Pöttler selbst äußert sich in den sozialen Medien immer wieder dazu, spricht aber meist in Rätseln, warum auch immer. Falls die neue Protestliste zur kommenden Landtagswahl in Salzburg Ende April antreten wird, hätte sie alleine mit den Teuerungen genug Stoff, um Wähler zu erreichen – ein Hauptthema.