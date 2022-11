Statt Tour-Comeback Training mit Königsfamilie

Im Jänner beginnt für „Oli“, der in seiner langen Laufbahn 23 Turniersiege feiern konnte, sein Leben als Geschäftsmann so richtig. „Ich habe mich mit dem besten Physiotherapeuten in Panama zusammengetan, wir eröffnen eine Praxis. In meiner Nähe gibt’s diesbezüglich nichts, wir fangen einmal klein an und schauen, wie sich das Ganze entwickelt.“ Das boomende Geschäft mit Padel-Tennis verfolgt der Steirer nach wie vor mit Argusaugen. „Ich war zuletzt bei der Team-WM in Dubai, um mich mit den Leuten auszutauschen. Aber eine eigene Anlage ist vorerst kein Thema.“