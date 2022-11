„Black Friday“: Heuer geben Vorarlberger mehr aus

Auch in Vorarlberg hat der Aktionstag, der sich vielerorts schon zu einer ganzen Aktionswoche ausgewachsen hat, in den Köpfen manifestiert. Immerhin kennen sieben von zehn Ländle-Bürgern den „Black Friday“, wenn auch nur 18 Prozent „wirklich einkaufen“ wollen, wie die Wirtschaftskammer abgefragt hat. 49 Prozent geben an, „wahrscheinlich shoppen“ zu gehen, während 34 Prozent keinen Black-Friday-Einkauf tätigen wollen.