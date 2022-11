Polizei kontrollierte acht Baustellen in OÖ

Bereits am 16. November lief die Großaktion unter der Leitung der PI Tumeltsham FGP von der Fremden- und Grenzpolizeilichen Einheit „PUMA“ in Kooperation mit Betrugsermittlern vom Stadtpolizeikommando Linz und der Finanzpolizei sowie Kräften der Bereitschaftseinheit und drei Drohnen-Teams an. An dem Einsatz waren insgesamt 130 Einsatzkräfte der LPD OÖ, der Finanzpolizei und des BFA beteiligt. Von den acht Kontrollen fanden drei im Stadtgebiet Linz, zwei im Bezirk Urfahr-Umgebung und je eine in den Bezirken Linz-Land, Gmunden und Vöcklabruck statt.