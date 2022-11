Klimaaktivisten störten Rede von WKO-Präsident

Zudem gaben die Aktivsten der WKO „wesentliche Mitschuld“ an der Abhängigkeit Österreichs von russischem Gas und Öl und forderten eine soziale Energie- und Klimapolitik. Kritik wurde auch an Mahrer direkt gerichtet. „Herr Mahrer, Sie tragen eine historische Verantwortung, und die haben Sie bis jetzt nicht wahrgenommen“, so die Kritik Schillings. Das müsse sich ändern.