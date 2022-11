Naturgasanlage in Straß als Millionengrab

Die FPÖ hat im Juli 2021 gemeinsam mit den Grünen die Prüfung der aufsichtsbehördlichen Tätigkeit sowie Fördervergaben an den Abwasserverband Leibnitzerfeld-Süd beantragt.„Der nun veröffentlichte, 203 Seiten umfassende Landesrechnungshofbericht bestätigt die schlimmsten Befürchtungen und belegt die maßgebliche Verantwortung der Aufsichtsbehörde - also der Landesregierung - an diesem enormen Finanzdesaster. Der LRH sprach in den 58 Empfehlungen von mangelnder Transparenz sowie massiver Belastungen für die Gemeinden“, so der steirische FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek. Die Forderung der Freiheitlichen: „Die Einberufung einer Sonderlandtagssitzung zur politischen Aufarbeitung des Skandals!“