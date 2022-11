„Breaking The Ice“: Über Liebe, Sport & Queerness

Alina Schaller glänzt in der Rolle der „Mira“ - eine Jugendliche, die hin- und hergerissen zwischen der Aufgabe am elterlichen Weinbau mit dementen Opa (Wolfgang Böck) ist und ihrer Leidenschaft: dem Eishockey. Was der Film transportiert, welche Paralellen es zwischen den Darstellerinnen und Darstellern gibt und was u. a. Sänger Josh auf der Premiere über das Regeln brechen sagt, sehen Sie im Video - denn krone.tv war selbstverständlich auch vor Ort.