Einheimischer „Zündler“ (44) festgenommen!

Nach dem Brand eines Müllcontainers im Innenhof eines Hauses in Schwaz in Tirol in der Nacht auf den 15. November hat die Polizei am Montag einen 44-jährigen Tatverdächtigen kurz nach einer weiteren Brandstiftung festgenommen. Der Mann wurde inzwischen in die Justizanstalt eingeliefert, berichtete die Exekutive. Der Hausbesitzer hatte den Brand im Innenhof bemerkt und war den Flammen mit einem Handfeuerlöscher Herr geworden. Der Müllcontainer wurde völlig zerstört.