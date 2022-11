Neuer Lehrgang für die Kinderbetreuer

Im Jahr 2022 sind 15 Hilfskräfte in den zweijährigen Lehrgang gestartet. In Salzburg arbeiten etwa 1000 Assistenten, die sich so weiterbilden könnten. Künftig sollen es 25 Ausbildungsplätze pro Jahr sein. „Wir haben die Ausbildungsplätze erhöht, um den steigenden Bedarf an Plätzen gerecht zu werden“, sagt Landesrätin Andrea Klambauer. MS