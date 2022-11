Wie viele Ärzte braucht Vorarlberg wirklich?

Gestritten wurde lange genug, jetzt will man die Probleme gemeinsam in Angriff nehmen: Vorarlberger Ärztekammer, Land und ÖGK haben eine Studie in Auftrag gegeben, die den Bedarf an Ärzten bis 2030 ermitteln soll. Dabei sollen erstmals „nicht nur Köpfe gezählt“, sondern auch die Bedürfnisse und Wünsche junger Ärzte betrachtet werden.