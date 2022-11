Kein Trost! Aber wir leiden in guter Gesellschaft

„Je näher die WM gekommen ist, umso mehr hat man es realisiert. Es schmerzt schon sehr“, gibt Teamkapitän David Alaba zu. Auch wenn er verspricht: „Solange ich dabei bin, werden wir zu einer WM fahren.“ Das muss dann 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sein. Jetzt ist es kein Trost, dass Österreich in hochkarätiger Gesellschaft leidet. Den größten Abwesenden lud man ja gestern zum Probegalopp in den Prater: Italien! Der regierende Europameister ist bei der WM wie vor vier Jahren nur Zuschauer, Millionen-Stars wie Gianluigi Donnarumma, Federico Chiesa, Jorginho oder Alessandro Bastani müssen die WM im TV verfolgen.