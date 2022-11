Kraftklub: Jetzt doch im Mainstream angekommen

Ein letztes Aufbäumen

Politische Brandreden über die Probleme in Iran oder das Schwingen von Antifa-Flaggen sind im Gegensatz zu deutschen Auftritten in Wien nicht zu sehen. Die Botschaften bleiben eher in Songs wie „Schüsse in die Luft“, „Kein Gott, kein Staat, nur du“ oder „Vierter September“ verhaften, in denen die Band deutlich kantiger ans Werk geht als in „Chemie Chemie Ya“ oder dem augenzwinkernden Boller-Rap „500 K“. Gegen die Überhitzung in den ersten Reihen haben Kraftklub weise vorausdenkend einen Mann zum kühlenden Handtuchwehen installiert. Fehlende Fan-Nähe kann man der Band keinesfalls vorwerfen. Der Schritt vom randvollen Wiener Gasometer vor Corona zu einer fast vollen Wiener Stadthalle nach Corona ist gewaltig und Kraftklub beweisen, dass sie dieser Herausforderung gewachsen sind. Dass dies auf Kosten der Indie-Edgyness geht, das wird Brummer und Co. aber bewusst sein. Jetzt wäre es nur noch schön, wenn man die ständig propagierte Toleranz auch einmal selbst umsetzt - indem man etwa der „Krone“ nicht konstant einen Fotopass für professionelle Konzertbilder verweigert. Vielleicht zählt das aber auch als letztes Aufbäumen gegen den Mainstream …