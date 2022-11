Freund zerstückelt: 22 Jahre Haft für Französin

45-Jähriger wurde mit Drogen betäubt

Die beiden Frauen sollen den 45-Jährigen in der Nacht zum 4. November 2018 in einem Vorort von Rouen zunächst mit Drogen betäubt und dann mit einem Messer umgebracht haben. Anschließend zerstückelten sie den Leichnam und warfen die Teile zusammen mit Steinen in Taschen gefüllt in die Seine. Beide gaben die Tat zu.