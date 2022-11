Vier Stunden mit Luxus-SUV auf Skipiste „gefangen“

Beschneiungsteam rückte mit Ratrac an

Die Florianis trafen schließlich kurz nach Mitternacht am Einsatzort ein. Glück im Unglück: „Ein Beschneiungsteam der Bergbahnen war gerade in der Nähe. Dieses rückte schließlich mit einem Ratrac an“, schildert Feuerwehrmann Riml. Mit geballten Kräften gelang es schließlich, den SUV wieder zurück auf den Forstweg zu ziehen. Nach rund 1,5 Stunden war der Einsatz schließlich beendet.