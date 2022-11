Der Auftakt mit Peter Stöger und Michi Konsel

Die wohl umstrittenste Weltmeisterschaft startet mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Während die vergangenen Wochen noch durch Negativschlagzeilen geprägt waren, soll es in erster Linie um das Sportliche gehen. In unserer ersten Ausgabe des „Krone“-WM-Studios stellen wir Ihnen unsere beiden Hauptexperten für den kommenden Monat vor. Peter Stöger hat sich mit Michi Fally bereits im Rahmen des Star-Revivals unterhalten, Michael Konsel ist uns aus Bad Hofgastein zugeschaltet. Beide sind sich einig, dass Diskussionen im Vorfeld zulässig sind, aber der Zeitpunkt so kurz vor der WM sei nicht richtig.