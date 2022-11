Wunderstift führt Kinder beim Schreiben zum Erfolg

Die Wissenschaftlerin begleitet das Lernatelier „Wunderstift“ an der Pädagogischen Hochschule Tirol. Dort sind die Kinder der Praxisvolksschule die Ersten, die mit dem Stift arbeiten dürfen. Lehrerin und Atelier-Leiterin Petra Primus nennt ein Übungsbeispiel: „Wir zeichnen einen Vulkan. Dieser hat die Form des kleinen r in der Schulschrift. Ein schwieriger Buchstabe für die Kinder.“ Jetzt tritt der Wunderstift in Aktion: Er ist mit einer Kamera ausgestattet, er leuchtet, überträgt das Geschriebene auf eine Tafel und misst gleichzeitig, ob zum Beispiel ein Kind zu fest andrückt. Anhand dieser Messungen können in der Folge gezielt Übungen erstellt werden.