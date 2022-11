Politiker drückt Notfallknopf im Gesundheitswesen

Etwa 4350 zusätzliche Pflegekräfte brauchen Oberösterreichs öffentliche Spitäler bis zum Jahr 2030, hat der Landesrechnungshof errechnet. Doch auch aktuell ist der Mangel groß: Ende 2021 waren immerhin 167 der 9845 vorgesehenen Pflege-Vollzeitposten in den Kliniken unbesetzt. Wegen Teilzeit ist das in Köpfen gerechnet noch mehr „Fehlbedarf“. Darüber hinaus wird der Ärztemangel vor allem in den Praxen draußen immer größer. Es muss also endlich etwas geschehen!