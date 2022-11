Lustvolles Schlagen und geschlagen werden

In der sechsten Folge von „LET‘S TALK ABOUT SEX“ geht es am Donnerstagabend um 22 Uhr um eine Spielart im Sado-Maso-Bereich, und zwar das Spanking. Also das lustvolle Schlagen und geschlagen werden. Als Gast im Studio bei Moderatorin Sandra Spick ist dazu Domina Madame M, die zeigt welche Tools sich dafür eignen und was es zu beachten gibt. Woher diese Vorliebe kommen kann, weiß indessen Psychotherapeutin Dr. Monika Wogrolly. Der Sexaufreger schaut sich die teuersten Sextoys der Welt an.