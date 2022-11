Air-Malta-Maschine nach Wien musste notlanden

Eine Maschine der Airline Air Malta, die am Donnerstag um 7.15 Uhr vom Malta International Airport in Richtung Wien gestartet war, musste aufgrund von Rauch in der Kabine umkehren und notlanden. Der Flug KM514 landete um 8.07 Uhr, nachdem er gemäß den Sicherheitsmaßnahmen während des Fluges Treibstoff abgelassen hatte.