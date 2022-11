Eiszauber im Volksgarten startet am Wochenende

1670 Quadratmeter Eislauffläche unter freiem Himmel bietet die Stadt im Volksgarten an. Am Samstag geht es um zehn Uhr los. Am Wochenende hat der Eiszauber bis 21 Uhr geöffnet, unter der Woche bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen fünf Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 drei Euro.