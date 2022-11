In der Gemeinde Droß ist die Jugend am Ball

Wichtig sei laut Neuwirth nun, dass all diese Angebote im Ort auch tatsächlich leistbar bleiben. „Ich wünsche mir, dass wir uns die Energie für all diese Aktivitäten weiter leisten können. Es könnte haarig werden, aber wenn wir zusammenhalten, meistern wir auch das“, so der Ortschef. Für so viel Engagement und Zuversicht gab es von den „Krone“-Lesern den dritten Platz in der Kategorie der vereinsfreundlichsten Gemeinde im Land.