„Wir befinden uns erst in der Mitte des Spiels“

„Das Teamwork hat mich am meisten beeindruckt, die ganze Mannschaft war herausragend“, schwärmte Coach McIlvane von seiner Truppe. Die vor allem durch eine starke Defensive – weiterhin das beste Penalty Killing – glänzte, so den Südschweden die erste Saison-Niederlage der Eliteliga zufügten. Ali Wukovits und Co. warfen sich in jeden Schuss, fuhren die Checks zu Ende, niemanden war die Drecksarbeit zu schade, zudem hatten die Mozartstädter „einen fantastischen Goalie, der ein großer Faktor für den Sieg war“, streute der Trainer auch Schlussmann Atte Tolvanen Rosen.