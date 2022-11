„Die Parteien sind ein Klotz am Bein geworden“

„Bürger müssen selbst aktiv werden“

Ob es stimme, dass die gewählten Politiker immer öfter ohne Rücksicht auf den Willen des Volkes agieren? „Zum Teil schon“, findet Packer. Klar sei aber auch: Wem die Demokratie so, wie sie ist, nicht passe, „der muss Verantwortung übernehmen und selbst aktiv werden“. Gerade in Zeiten des Umbruchs müssten Innovationen her, auch wenn diese in der Politik „am schwersten möglich, aber am meisten notwendig sind“.