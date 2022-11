2x2 Karten für Blue-Bird-Auftakt gewinnen!

Die glücklichen Gewinner erleben die wundervolle Britin Clara Mann, den filigranen Schweden Jens Lekman und zwei extrem zukunftsträchtige Österreicher. Von Oskar Haag und Doppelfinger wird man auf jeden Fall noch so einiges hören. Am 25. November gibt es gleich zwei große Highlights zu bestaunen. Die Briten von New Country, Black Road zählen derzeit zu den populärsten Indie-Bands der Welt, die aus New Orleans stammende Julie Odell hat mit „Autumn Eve“ gerade das perfekte Herbstalbum veröffentlicht. Ebenfalls mit dabei: die jungen Briten Chartreuse und die heimischen Stilverweigerer Werckmeister. Abgeschlossen wird das Blue Bird am 26. November mit Pete Astor, aNNika, Alpine Dweller und dem Iren Mick Flannery.