Turi: „Ohne meine Familie wäre das nicht möglich“

Steyr-Leihe kein Rückschritt

Doch statt in der Bundesliga aufzulaufen, war vorerst die Regionalliga Mitte seine Fußballbühne. Nach einem halben Jahr bei der zweiten Mannschaft von Ried und ohne Bundesliga-Einsatz im Innviertel kam es zur Leihe zu Zweitligist Vorwärts Steyr. Ein Rückschritt? Im Gegenteil! „Ohne diesen Schritt würde es nicht so laufen, wie es jetzt läuft“, so Turi, der in Steyr sofort einschlug und das Kommando in der Abwehr übernahm.