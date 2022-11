Hartberg feuert Schmidt ++ Djokovics Auftaktsieg

Knalleffekt in der Österreichischen Bundesliga: Klaus Schmidt ist nicht länger Hartberg-Trainer! Die Steirer ziehen wegen drohender Abstiegsgefahr die Notbremse, nach nur 28 Spielen muss der 55-Jährige jetzt gehen. Außerdem treffen die ÖFB-Frauen unter Cheftrainerin Irene Fuhrmann heute Dienstag, im letzten Länderspiel des Jahres, daheim auf die Slowakei. Und Novak Djokovic hofft nach seinem Auftakt-Erfolg gegen Stefanos Tsitsipas, bei den ATP-Finals in Turin, auf den sechsten Masters-Titel seiner Karriere! Damit könnte der Serbe mit Rekord-Champion Roger Federer gleichziehen. Das und noch mehr sehen Sie in den krone Sport-News mit Moderatorin Katie Weleba, am 15. November 2022.