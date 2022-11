Klima-Rebellen: Wie sicher sind steirische Museen?

Es sind Bilder, die um die Welt gehen. Ein Van Gogh in London, ein weiterer in Rom, ein Turner in Manchester und nun ein Klimt in Wien: Mit Attacken auf Kunstwerke und Klebe-Aktionen in Museen sorgen Klima-Aktivisten der Gruppen „Just Stop Oil“ und „Letzte Generation“ seit Wochen für internationales Aufsehen und vor allem auch für Unverständnis.