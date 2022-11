Urteil für eine Tote: Kritik von EU-Gericht

Vier Jahre ist es her, dass eine 80-Jährige in Klagenfurt wegen Mordversuch an ihrem Ehemann verurteilt und hinter Gitter geschickt wurde - wo sie bereits verstorben ist. Ihr Fall aber sorgt nun bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für Wirbel: „Denn es wurde eine Verletzung der Verteidigerrechte nach Artikel 6 der Menschenrechtskonvention festgestellt“, berichtet Anwalt Alexander Todor-Kostic.