Immer mehr psychisch kranke Häftlinge

Ob eiskalter Mord, Vergewaltigung oder gefährliche Drohung: Hinter vielen Straftaten stecken psychisch kranke Täter, und in den letzten Jahren ist es zu einem massiven Anstieg an Einweisungen gekommen. Aktuell sind in Österreich 1400 Menschen im sogenannten Maßnahmenvollzug untergebracht, vor 20 Jahren waren es weniger als die Hälfte.