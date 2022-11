Das Zahnarzt-Kassenystem steht vor dem Kollaps

„Der Blick in die Zukunft ist noch trister. 48 Prozent der Kassenzahnärzte und 42 Prozent der Wahlzahnärzte sind über 55 Jahre alt und werden in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand gehen“, warnt Günter Gottfried, Präsident der oö. Zahnärztekammer. Eine vollständige Nachbesetzung sei angesichts der aktuellen Situation an den staatlichen Zahnmedizin-Unis schier unmöglich. „Im Gegensatz zur Allgemeinmedizin ist bei den Zahnmedizinern auf EU-Geheiß die Ausländerquote beim Zugang zum Studium ohne Widerstand der Poltik abgeschafft worden.“