Ausgeruht geht es gegen den „geliebten Feind“

Viel Potenzial in der Offensive

Die Grazer Eishockey-Cracks haben die Zeit optimal genutzt. Wofür? „Wenn du mit einer guten Defensive in die Saison startest, ist es für ein Team viel besser. Dann kann sich die Offensive mit der Zeit in Ruhe entwickeln“, weiß der Trainer. Und die Abwehr ist sattelfest, mit 42 Gegentoren hat man den viertbesten Wert. Offensiv ist auf alle Fälle genügend Potenzial vorhanden, um sich zu steigern: Bisher ist man mit 6,71 Prozent Erfolgsquote Schlusslicht, Vorarlberg als Vorletzter hat 8,31 Prozent. An der Spitze liegt aktuell Innsbruck mit 12,45%.