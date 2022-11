Unterstützung für Gehörlose dank Herzensprojekt

Die „Krone“-Herzensmensch-Gala ging am Freitag, 11. November feierlich über die Bühne. 800.000 Menschen in Niederösterreich sind freiwillig aktiv. Wir sagten gemeinsam mit Service Freiwillige dafür „Danke“! Die „Krone“ stellt Ihnen in den nächsten Tage alle ausgezeichneten Herzensmenschen vor. Sarah Kaspar baut mit ihrem Projekt Barrieren für Hörbeeinträchtigte ab