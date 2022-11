Dead Cross: Anarchie schlägt die Demokratie

Ein Mahlstrom der akustischen Gewalt

Der Faith No More-Frontmann ist bekanntermaßen immer interessiert, wenn Musik gegen gängige Normen komponiert wird, schrieb seine eigenen Texte und wurde zu einem wichtigen Mosaikstein für das 2017 veröffentlichte Debütalbum „Dead Cross“, mit dem das harsche Outfit 2018 beim Nova Rock seine bislang einzige Österreich-Show zelebrierte. Die Songs klingen in etwa so, wie man den Sound der einzelnen Bandmitglieder beschreiben kann: ein wilder Mahlstrom aus Hardcore, Punk, Noise, Crust, etwas Thrash Metal und viel Liebe zum akustischen Hass. „Diese Band ist definitiv mehr Anarchie als Demokratie“, erzählt Pearson im Gespräch mit der „Krone“ und gibt die schwer zu definierende Marschrichtung grob vor. „In dieser Band darf jeder machen, was er will. In einer Demokratie gibt es immer noch Hierarchien, die uns aber völlig fremd sind. Es gibt keinen Präsidenten und keinen Vizepräsidenten“, fügt er lachend hinzu.