Klaus Schneeberger verlässt NÖ-Landespolitik

„Ob unter Erwin Pröll oder Johanna Mikl-Leitner: Ich habe meine Aufgabe immer mit viel Freude und Demut erfüllt“, betonte Schneeberger am Montag in einer Pressekonferenz in Wiener Neustadt, wo der 72-Jährige seit 2015 auch Bürgermeister ist. Stadtparteiobmann ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker sprach von einer Zäsur.