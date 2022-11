Österreich spielt wieder mal den „Musterschüler“

Erstmals in seiner Funktion als Landeshauptmann und Finanzreferent nahm Tirols LH Anton Mattle (ÖVP) am Freitag am Treffen der „Landes-Säckelmeister“ in Wien teil. „Die Vorgaben für die Vergabe von Krediten an Private sind übertrieben“, meinte Mattle unter anderem. Das Thema Eigentum für junge Menschen spielte beim Treffen eine wesentliche Rolle.