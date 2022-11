Alles WM! Und Jürgen Klopp wartet in Dubai …

Skurril übrigens auch, wie die WM die Planungen der Klubs beeinflusst: Der FC Liverpool schiebt Ende November ein Trainingslager in Dubai ein, Trainer Jürgen Klopp hätte seinen Nicht-WM-Spielern gerne eine Pause gegönnt, geht aber nicht, da die „Reds“ vier Tage nach dem WM-Finale (18. Dezember) schon im englischen Carabao-Cup in der vierten Runde bei Manchester City ran müssen. Warum Klopp nach Dubai will? „Wir sind nur eine Flugstunde von Katar entfernt, das ist also gleich um die Ecke. Wenn jemand das Turnier vorzeitig verlassen muss, kann er sofort zu uns stoßen.“