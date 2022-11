„Weihnachtsfreude“ für die Ärmsten in Rumänien

Päckchen kommen zu den ärmsten Kindern

Die Päckchen können bei Sammelstellen, wie jener von Familie Putz-Gager in Deutschkreutz abgegeben werden. Fahrer bringen sie schließlich nach Rumänien, wo sie vor allem in abgelegenen Gegenden an die ärmsten Kinder in Schulen, Waisenhäusern, Spitälern und sogar einfach auf der Straße verteilt werden.