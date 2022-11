Stichwahl in Höchst! Fällt die ÖVP-Bastion?

Es wundert also nicht, dass die ÖVP-Kandidatin Heidi Schuster-Burda, die der Gemeinde in den vergangenen Wochen bereits interimistisch vorgestanden war, als klare Favoritin ins Rennen gegangen ist. Allerdings stand sie in der jüngeren Vergangenheit wiederholt in der Kritik. So war sie etwa in ihrer Zeit als Vizebürgermeisterin für die Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde zuständig - einer Aufgabe, der sie nach Ansicht der Opposition nur unzureichend nachgekommen ist, zudem habe sie im Krisenmanagement versagt.