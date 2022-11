Hubschrauber-Flüge im Nationalpark am Prüfstand

Nun wollten einige Betroffene die Versorgung aus der Luft auf einen Zeitraum von sieben Jahre fixieren lassen – in Form einer Ausnahmebewilligung. Die Behörde erlaubte dies, das Landesverwaltungsgericht bestätigte. Doch Landesumweltanwältin Gishild Schaufler ging dagegen rechtlich vor und bekam nun in letzter Instanz vom Verwaltungsgerichtshof recht: „Hier geht es um den Artenschutz und um ein Gebiet, was besonders unter Schutz steht.“