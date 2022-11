Hohe Strompreise: Und was haben wir jetzt davon?

Und? Was bringt uns das nun? Offensichtlich wenig bis gar nichts. Wie der Bericht rechts zeigt, explodieren auch bei uns die Stromkosten. Da nützt mir die Ausrede „Die Tiwag ist nach vor einer der billigsten Anbieter in Österreich“ wenig, wenn sich der Strompreis verzehnfacht. Und auch in diesem Fall muss der Krieg herhalten - wie für alle Teuerungen der letzten Monate. Wobei das im Falle der Energie schon stimmen wird - im Gegensatz zu vielen anderen Dingen. Weil der Strom- an den Gaspreis gekoppelt ist. Warum das notwendig ist? Auch das ist sehr schleierhaft!