WM-Opfer im Fokus ++ Grabher in Chile erfolgreich

Der Countdown läuft: In 9 Tagen startet die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Im Zuge des Baus der Stadien, unter menschenrechtswidrigen Bedingungen, kam es zu zahlreichen Todesopfern - diesen Gedenken jetzt die „Cards of Qatar“, die wir Ihnen in den Krone Sport-News vorstellen werden. Außerdem kämpfen die ÖTV-Asse, rund um Tamira Paszek, in Schwechat gegen Lettland um einen Qualifikations-Platz für den Billy Jean King Cup 2023! Und Mick Schumacher zittert weiterhin um das letzte freie Cockpit für die Saison 2023 bei Haas - was Ex-Formel-1-Boss Bernie Ecclestone dem Deutschen jetzt prophezeit, das sehen Sie in der aktuellen Ausgabe mit Moderatorin Katie Weleba.