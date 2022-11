Analkugel-Skandal: „Den will keiner mehr anfassen“

„Was können meine russischen Spieler für den Krieg?“

Der Präsident des österreichischen Schachverbandes erklärt, dass der Ukraine-Krieg auch die Schach-Welt beschäftigt. So dürften russische Spieler nicht unter ihrer Landesflagge antreten. „Man will Bilder vermeiden, auf denen ein siegreicher Spieler die russische Flagge schwenkt“, so Michael Stöttinger. Aber: er selbst habe zwei junge Russen in seinem Team und fragt sich: „Was können die beiden Spieler dafür?“. Beide Schach-Profis seien nun „in ihrem Lebensplan beeinträchtigt“ und dennoch einen Einberufungsbefehl bekommen. Deswegen würden sie auch in Österreich bleiben wollen.