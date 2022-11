Irrer Plan! Hexer soll Mané für WM fit bekommen

Eigentlich, so hieß es zunächst, „müsste“ der Bayern-Starspieler wegen seines unter der Woche erlittenen Sehnenrisses am rechten Wadenbeinköpfchen vor einer mehrwöchigen Zwangspause stehen. Normalerweise kann man mit so einer Verletzung längere Zeit nicht spielen, alles andere wäre ein Wunder. Und genau so ein Wunder will man vonseiten der Verantwortlichen im Senegal nun „herbeizaubern“.