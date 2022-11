FPÖ-Aufdecker soll Fairnessabkommen verhandeln

Hart in der Sache, aber fair im Ton und klar in der Debatte. So wünscht man sich den Wahlkampf bei der ÖVP Niederösterreich. Parteimanager Bernhard Ebner schlug daher ein Fairnessabkommen samt „Vertrauensallianz“ vor. "Alle politischen Parteien tragen Verantwortung für die Demokratie in unserem Land. Wir spüren alle, dass immer mehr Landsleute mit der Politik und der politischen Kultur auf Bundesebene unzufrieden sind. Wir wollen mit einer Vertrauensallianz für Niederösterreich das Gegenbeispiel antreten und einmal mehr zeigen, dass Niederösterreich anders ist“, erklärt der schwarze Landesparteigeschäftsführer.