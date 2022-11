Was es bei Bondage alles zu beachten gibt

„Der Hype ums Fesseln und gefesselt werden hat mit 50 Shades of Grey begonnen. Meiner Meinung nach wurde die Vorliebe für das Seil aber quasi nur von der Leine gelassen“, ist Sex-Coach Sandra Spick überzeugt. Dass sich so viele Menschen für Bondage begeistern, zeige, dass die Vorliebe auch schon vor dem Kinofilm weit verbreitet war. „Der Film hat nur erzeugt, dass wir auch drüber sprechen. Bondage wurde quasi gesellschaftsfähig. Trotzdem gibt es beim Fesseln einiges zu beachten - und das zeigen wir in der neuen Folge von ‘LET‘S TALK ABOUT SEX‘ auf.