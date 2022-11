Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Der hübsche, dreijährige Mischlingsrüde Bundy ist ein intelligenter, aktiver und freundlicher Kerl. Er hat Freude am gemeinsamen Training und spannenden Spaziergängen. Da er am linken Auge sehr schlecht sieht, erschreckt er manchmal durch Bewegungen. Bundy wünscht sich ein schönes neues Zuhause ohne andere Tiere in ruhiger Wohngegend! Rückfragen im TierQuarTier unter Tel.: 01/734 1102 - 115 oder per Mail an hundevergabe@tierquartier.at