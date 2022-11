„Interne Regelung“: Bayern reagiert auf Fehlschuss

Die Bayern gaben sich am Dienstagabend gegen Bremen keine Blöße. Die Gastgeber leisteten sich auch den Luxus eines vergebenen Elfmeters, so scheiterte Eric Maxim Choupo-Moting an Bremen-Tormann Jiri Pavlenka. Der eigentlich vorgesehene Schütze Sadio Mane war angeschlagen, wurde kurz danach ausgewechselt.