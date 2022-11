Futuristisch: Roboter zu Weihnachten

LED-Augen leuchten auf, sobald Sie den Roboter einschalten, Sie können ihn auch schließen oder per Fernbedienung blinken lassen; Sprachfunktion - schalten Sie den Roboter ein, er beginnt in seiner eigenen Sprache zu sprechen, er kann auch 3 Lieder singen, die per Fernbedienung umgeschaltet werden können.

30,24€

Hier geht‘s zum Roboter.