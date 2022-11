Wählen Sie den Poldi des Jahres 2022!

Sie sind stets zur Stelle, wenn Hilfe am Mann oder an der Frau ist. Sie engagieren sich hingebungsvoll für ihre Projekte. Sie haben ihr Herz am rechten Fleck: Die vielen Poldis in Niederösterreich. Die „Krone“ hat Ihnen jeden Freitag den „Poldi der Woche“ vorgestellt und deren berührende Geschichten vor den Vorhang geholt. Jetzt sind Sie an der Reihe! Wählen Sie den „Poldi des Jahres“!