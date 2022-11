Ecuador wird bestraft, behält aber WM-Ticket

Das sportlich qualifizierte Ecuador wird an der Fußball-WM in Katar teilnehmen. Der Antrag von Chile und Peru aus dem September für einen Ausschluss des Südamerika-Konkurrenten wurde am Dienstag vom Internationalen Sportgerichtshof (CAS) abgewiesen. Im Kern ging es in dem Fall um Außenverteidiger Byron Castillo, dessen Spielberechtigung in der WM-Qualifikation von den beiden Verbänden angezweifelt wurde. Ecuador bestreitet am 20. November gegen Katar das WM-Eröffnungsspiel.